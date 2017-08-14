Арктический заплыв или водный марафон на краю света. Спортсмены из разных уголков мира пересекли вплавь Териберскую бухту

Татьяна Нестерова.

Утро в Териберке на южном побережье Баренцева моря - на редкость замечательное. Тепло - плюс 12, не штормит, тишину нарушает комариный звон и последние инструкции перед стартом уникального северного заплыва. 30 участников - от новичков до асов, как Ольга Совоколова, участвовавшая в заплыве через Берингов пролив.

Ольга Соколова (г. Ульяновск): "134 километра плыли 6 суток. С учетом шторма, тумана".

Всех пловцов объединяет одна, но пламенная страсть.

Александр Наседкин (г. Нижний Новгород): "Желание проверить себя, попробовать не только теплую бассейновую воду, но и Баренцево море на вкус".

Пауло Керино (Италия): "Холодно, очень холодно. Особенно если сравнивать с Италией".

Первая дистанция - полмили. Вокруг скалы недалеко от пляжа. Перед стартом - тщательная проверка экипировки, выдача чипов, фиксация времени прохождения дистанции от старта до финиша. Яркие буи - отличный ориентир, обозначающий участника на воде.

Леонид Родченко (г. Полярные Зори): "Водичка отличная. Дно отлично видно. От заплыва только позитивные впечатления".

На протяжении всего времени соревнований и на воде, и на берегу дежурит МЧС, работает бригада скорой медицинской помощи.

На самом деле, дистанция сложная и небезопасная. Для того, чтобы быть уверенным, что у пловца на воде все в порядке - существует язык жестов.

Длинная дистанция - морская миля - 1852 метра. Стартовали 13 спортсменов. Условия заплыва на открытой воде - экстремальные. Вода - 6-8 градусов, изменчивое приливное течение. Кто-то стремительно вырвался вперед. Морская стихия - удел сильных, но каждую группу пловцов страхуют специалисты ГИМС. Главное - рассчитать силы, настроиться и доплыть до финиша.

Дмитрий Зуев (г. Омск): "Холодно, тяжело. Но классно. Хочу еще".

Заполярный заплыв в Териберке - завершение летней серии массовых заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов этого вида спорта. До этого спортсмены соревновались в Крыму, на озере Селигер, на Волге, в Нижнем Новгороде и на Байкале.

По мнению пловцов, Териберка - уникальный туристический потенциал для любителей экстремального вида отдыха. Испытано на себе.







