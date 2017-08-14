Современные технологии и экологически чистые материалы. Строительство детского сада в поселке Спутник выходит на финишную прямую

Алексей Котович.

Возводить новое дошкольное учреждение в военном городке начали чуть больше года назад, но, если верить подрядчику, детей оно сможет принять уже этой осенью.

"Хорошо тому, кто в своем дому" - гласит поговорка. Новый детский сад в поселке Спутник давно ждет и ребятня, и родители.

Светлана Щукина: "Больше мест будет - много детей пойдут, а то сейчас очередь, мы не могли в три года попасть, вот сейчас попадем".

Дошкольное учреждение на 140 мест возводят при поддержке областного бюджета в рамках реализации программы "Развитие образования". Решение назрело давно, но путь оказался тернист - только согласования с Министерством обороны, пока решался земельный вопрос, заняло три с половиной года.

На фоне привычных "хрущевок" - они основа жилого фонда поселка Спутник - это детский сад кажется инородным телом. И дело не только в красивом фасаде. Здесь и новое энергосперегающие технологии, и новые экологически чистые материалы.

Проект типовой, у подрядчика богатый опыт строительства детских садов в других регионах. Работа в Заполярье - очередной вызов.

Управляющий компании-подрядчика Сергей Нибабин: "Труднодоступность, то есть зимой тут дороги закрывали, заметало все, трудность именно с поставкой материалов".

Ход работы на стройке - на постоянном контроле в региональном правительстве. В ходе рабочей поездки замгубернатора Инна Погребняк осмотрела помещения, уточнила срок сдачи объекта.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Темпами строительства на сегодняшний день мы удовлетворены. Мы надеемся, что подрядчик этих темпов не сбавит, тогда у нас есть все основания, что он будет введен в строй в срок".

Здание уже полностью построено, прокладываются наружные сети отопления, водоснабжения, продолжаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Управляющий компании-подрядчика Сергей Нибабин: "К 1 сентября планируем строительные работы завершить и оборудование технологическое тоже доставить, и собрать кроватки детские, шкафчики".

Название детскому саду пока еще не придумали, хотя по номеру он - 13-й.

Заведующая детским садом Юлия Александрова: "Для нас это будет счастливое число, долгожданное событие в нашем поселке, поэтому и номер 13 тоже будет хороший".

Открытие нового детского сада в поселке ждут не дождутся, понимают - осталось недолго. Ведь ввод его в эксплуатацию позволит не только ликвидировать очередь, но и организовать новые рабочие места.







