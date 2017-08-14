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14.08.2017 18:40

На Кировск обрушилось значительное количество осадков

Светлана Деменева.

Кировск буквально захлестнуло водой. Залило улицы и дворы. Кому-то повезло завести мотор и отправить машину в "плавание", пока рядом водители по пояс в воде пытались реанимировать свои застрявшие легковушки. Привычный пейзаж преобразился - тротуары и пешеходные переходы напоминали горные пороги, с которых обрушивался поток. А в обычном рейсовом автобусе, когда туда начала прибывать вода, кондуктору пришлось прийти на помощь зазевавшимся пассажирам.
На Кировск обрушилось значительное количество осадков - по подсчетам синоптиков примерно 40 миллиметров. Как прокомментировал ситуацию глава администрации Кировска Сергей Свинин, где то засорилась "ливнёвка". А где-то она вообще отсутствует. С последним городские власти намерены разобраться. Некоторые проекты уже есть. Что касается очистки улиц Кировска, то этим сейчас занимается управление городского хозяйства, которое приводит город в порядок и устраняет заторы из камней.





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