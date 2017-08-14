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14.08.2017 18:35

Исторический поход. Атомный ледокол "50 лет Победы" вышел из Мурманска, чтобы повторить легендарный рейс 1977 года

Елена Ямаш.

Исторический поход. Атомный ледокол "50 лет Победы" повторит рейс 1977 года, открывший надводным судам Северный полюс. Накануне он вышел из мурманского порта. К макушке планеты отправилась наша съемочная группа.
17 августа 1977 года моряки атомного ледокольного флота осуществили мечту многих людей из разных стран мира – впервые судно в надводном плавании достигло географической точки Северного полюса.
Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Сказать большое спасибо ветеранам нашим, которые осуществили этот поход. И второе - показать, что Россия способна решать такие глобальные задачи".
На борту атомохода состоится конференция.  Участники - политики, ученые, полярники - обсудят широкий круг тем, связанных с развитием атомного ледокольного флота, реализацией углеводородных проектов в высоких широтах.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: "Если мы не будем сейчас вкладываться в развитие Арктики, и нашей сухопутной части, и морских акваторий, мы отстанем. И рано или поздно эти пространства будут заняты нашими геополитическими конкурентами".
Медицинское обслуживание на борту обеспечивает мурманская "Пироговка". В прошлом году клиника оборудовала на ледоколе современный медблок с телемедицинской установкой. Еще одна задача, которую ставят мурманские медики - представить амбициозный проект, своего рода центра арктической медицины. Учреждение в два раза превосходящее по объему и видам оказания медицинской помощи - в том числе, тем, которых пока нет в регионе.  
Директор ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр им. Н. И. Пирогова ФМБА России" Олег Минин: "Это лечебное учреждение будет иметь обеспеченный коечный фонд и возможности для эвакуации пациентов из самых отдаленных точек, в том числе, и по трассе Севморпути".
В поход по маршруту легендарной "Арктики" отправилась и наша съемочная группа.
Специальный корреспондент ГТРК "Мурман" Елена Белкина: "Уходила-то она не тайно, не секретно, но без помпы, потому что не знали, что там будет. Возвращались-то уже - с помпой встречали. И работали журналисты мурманской студии. Я тогда в силу возраста не попала, но через 40 лет наконец-то мне повезло".
На Северный полюс отправились победительница Всероссийского конкурса детского рисунка Мария Смирнова и курсант первого набора мурманского филиала Нахимовки Алексей Евтюков - он набрал наивысший балл при поступлении.
Курсант филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска Алексей Евтюков: "Для меня это очень важно. Это войдет в мою личную историю".
Победительница Всероссийского конкурса детского рисунка "Полюс "Арктики" Мария Смирнова: "Мне очень хочется увидеть Землю Франца-Иосифа, увидеть, как белые медведи передвигаются по этим огромным льдинам".
Именно к 40-летию знакового для всех моряков и полярников похода участники конференции достигнут координат 90 градусов северной широты, где поднимут флаг страны. 23 августа участники конференции вернутся в Мурманск.
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