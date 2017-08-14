В Финнмарке недалеко от российской границы впервые нашли малярийных комаров

Илья Комлев.

Специалисты Норвежского института исследования природы не поверили собственным глазам, когда изучили содержимое ловушек, установленных в долине реки Паз. Так далеко на севере этих насекомых раньше не регистрировали. Для науки новые находки интересны тем, что расширяют представления о географическом распространении малярийных комаров. Впрочем, если на юге Европы они действительно опасны, потому что могут являться переносчиками паразитов вызывающих опасное заболевание, то на севере, по мнению специалистов такой угрозы сейчас нет.





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