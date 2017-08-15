"Прогноз на завтра" - небольшая кинозарисовка 1983 года Мурманской студии телевидения. Автор - легендарная Людвига Станиславовна Клемм. Оператор Валентин Черновол

В программы о нашем крае, о земле - Людвига Станиславовна вкладывала особую любовь. В каждой строчке - уважение к человеку труда. Полярная опытная станция всероссийского института растениеводства. Свои богатства учёные станции демонстрируют в полях. Новые сорта овощей, выведенные учеными Полярной станции института растениеводства, стали давать богатые урожаи. Трудно поверить, но здесь росли не только томаты и картофель, но даже арбузы и дыни! Трудолюбие и любовь к земле - залог благополучия. Вывод, сделанный в 1983-ем, актуален и сегодня.