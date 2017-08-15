Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в пользу кредитного учреждения задолженности в размере более 500 тысяч рублей.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника, однако застать его дома не удавалось. Кроме того, согласно ответу на запрос в ГИБДД, в рамках исполнительного производства установлено автотранспортное средство КIA SLS Sportage, принадлежащее должнику на праве собственности.

При очередном выходе по адресу должника, судебным приставом на придомовой территории со стороны дороги машина была обнаружена. Судебным приставом незамедлительно автомобиль был арестован, о чем составлен акт описи и ареста, акт изъятия и на эвакуаторе автотранспортное средство доставлено специализирующей организации на хранение.

Через 3 дня к приставу прибежал должник и пояснил, что «не ожидал такого сюрприза, всё было собирался договориться с банком, но не мог доехать». Мужчина оплатил весь долг в полном объеме, а также расходы по совершению исполнительных действий. Автотранспортное средство было ему возвращено, исполнительное производство окончено.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/