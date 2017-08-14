Подразделения Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных продолжат акцию «День стерилизации»

Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных сообщает, что очередной «День стерилизации» для клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий, состоится 13 сентября. Проведение акции запланировано также на 11 октября, 8 ноября и 13 декабря.



Стерилизация животных проводится по специальным фиксированным ценам. Необходима предварительная запись.



Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков Мурманска и области можно узнать на сайте комитета по ветеринарии.



Акция проводится в целях сокращения численности бездомных животных.



/Правительство Мурманской области/