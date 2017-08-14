Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста

Наталия Бурдина.

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста. В конце мая из-за интенсивного таяния снега (а его в этом году выпало в три раза больше нормы), в зоне подтопления оказалась Северная котельная. Благодаря слаженной работе муниципальных служб, чрезвычайная ситуация была предотвращена. Что касается реки Роста, то ее гидротехническое сооружение не справлялось с объемом воды. Тогда затопило улицу Промышленную. Было проложено искусственное русло и вода ушла. На выездном совещании намечен план работ по подготовке коллектора. В первую очередь, его нужно почистить.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Разобраться с несанкционированными промышленными стоками, которые у нас все-таки есть, мы видели на поверхности воды плавают масляные пятна, которые в реке Роста так появиться не могут. Здесь позиция города очень жесткая, вот с таким несанкционированными стоками, будем разбираться не только с точки зрения засорения коллектора, но еще и сточки зрения экологии".





