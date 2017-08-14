В областном центре простились с трагически погибшим врачом мурманского онкодиспасера Тюленевым Игорем Владимировичем

Алексей Котович.

В Мурманске простились с заведующим поликлиническим отделением Мурманской онкологии Игорем Тюленевым, трагически погибшем на прошлой неделе. Напомним, 9 августа пациент в здании больницы напал на врача с ножом, от полученных травм доктор скончался. Игорь Тюленев проработал в Мурманском областном онкологическом диспансере без малого четверть века. В 1995 году начал работу в радиологическом отделении в должности врача-радиолога. Благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни северян.





