Большой спортивный праздник в Мурманске. День физкультурника собрал самых преданных поклонников здорового и активного образа жизни

Андрей Зайцев.

День физкультурника в областном центре. На центральном стадионе профсоюзов собрались самые активные и спортивные мурманчане. Никто не испугался хмурого неба и редких дождевых капель. Сотни горожан от мала до велика вновь дружно проголосовали за здоровый образ жизни.

"Команда "Апальсин"! Девиз: мы, как дольки апельсина, мы дружны и неделимы!"

Дошколята и школьники, студенты, команды трудовых коллективов, ветераны Мурманска пришли на праздник, который пропустить никак нельзя. Каждый из них не представляет себя без занятий физкультурой и спортом.

Ветеран спорта Мурманской области Владимир Щукин: "Спорт - это 50% жизни. Чтоб сохраняли здоровье. Чтобы приходили с семьями сюда, не только сюда. И в Долину Уюта, и в домашних условиях занимались спортом, поддерживали себя в тонусе".

Парад и построение - многолетняя традиция Дня физкультурника. И здесь все победители. Встав на путь здоровья, проиграть невозможно.

Глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Для меня это очень важно. И детей своих я прививаю к спорту. Оба ребёнка у меня посещают спортивные секции. И я вижу, как действительно меняется спорт, спорт детский, массовый".

Праздновать приходили целыми семьями. Семейные спортивные традиции - залог здоровых поколений мурманчан. Наглядный пример, личное знакомство малышей с азами физкультуры - раскрывают таланты будущих чемпионов.

Арсений Воскобойников: "Я давно уже хожу на тренировки. И там нас учат всяким разным трюкам".

Пришедшие на стадион одеты по-разному. Тем не менее, все они находятся в одной общей форме - спортивной.

Инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "Сегодня у нас праздник спорта. И мы - подразделение, которое выполняет специализированные функции, сотрудники, которые должны обладать особыми физическими свойствами, покажем то, на что способны именно бойцы".

Многочисленные эстафеты, заезды беговелов, футбол, баскетбол, настольный теннис, силовые дисциплины. Всем хватило места и времени, чтобы проявить себя в любимом виде активного отдыха.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "И самым главным по-прежнему для занятий физкультурой остаётся одна крайне важная составляющая, которую невозможно купить ни за какие деньги. Это - желание. Желание заниматься физической культурой".

Каждый день любителей спорта в Мурманске ждут открытые и закрытые площадки, корты, тренажёры, бассейны. Даже если вы считаете, что не родились физкультурником, стать им можете в любой момент.





