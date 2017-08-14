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14.08.2017 18:00

Прокуратура города Мончегорска проводит горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав

18.08.2017 в период времени с 09 часов с 00 минут до 13 часов 00 минут в прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону: 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону: 8 (81536) 7-53-48.

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