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14.08.2017 13:23

Мурманский морской торговый порт участвует в доставке грузов на Новосибирские острова

В минувшие выходные мурманские портовики произвели погрузку на борт теплохода «Капитан Данилкин»  партии строительной техники и контейнеров общим вестом 347 тонн.
Судно, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, уже вышло в рейс. Оно направляется по трассе Северного морского пути к острову Котельный, где продолжается строительство и восстановление инфраструктуры, обеспечивающей постоянное присутствие на Арктическом архипелаге.
Вторая половина августа является оптимальным временем для судоходства по Северному морскому пути с точки зрения природно-климатических условий и ледовой обстановки. Именно поэтому все грузовые операции в порту проводятся в сжатые сроки, чтобы максимально эффективно использовать возможности доставки зимовочных запасов, топлива и строительных материалов на отдаленные территории.

/ПАО "Мурманский морской торговый порт"/
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