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14.08.2017 13:20

За оскорбление сотрудника полиции перед судом предстанет житель Оленегорска

Прокуратурой города Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руднева Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ.

По версии органа предварительного расследования, Руднев Валерий в июне 2017 года в присутствии посторонних граждан публично оскорбил сотрудника МО МВД России «Оленегорский» при исполнении последним должностных обязанностей по охране общественного порядка. Свою вину Руднев Валерий признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления виновное лицо наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.


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