Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.08.2017 17:30

В Мурманске инспекторы и ветераны ГИБДД рассказали детям о правилах безопасности при поездках на велосипеде

Продолжаются летние каникулы, и дети стремятся провести свободное время наиболее активно. Одним из любимых летних развлечений по-прежнему остается катание на велосипеде. Однако юные велосипедисты в силу возраста не всегда могут объективно оценить дорожную ситуацию или выбрать правильный скоростной режим, что нередко приводит к столкновениям и наездам на пешеходов.

Для того, чтобы помочь ребятам избежать дорожно-транспортных происшествий, инспекторы областного управления ГИБДД провели мероприятие «Безопасный двухколесный друг». Участие в нем также приняли представители общественной организации ветеранов Госавтоинспекции по Мурманской области.

Сотрудники дорожной полиции пришли в один из самых популярных парков регионального центра, где и проводили индивидуальные беседы с начинающими велосипедистами и их родителями. Общаться с ребятами помогала Зебра – главный дорожный символ безопасности. Чтобы сказанное запомнилось лучше, инспекторы вручали детям памятные листовки, а самые грамотные участники акции фотографировались вместе с Зеброй.

 

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.19
Евро = 70.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.