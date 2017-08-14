В Мурманске инспекторы и ветераны ГИБДД рассказали детям о правилах безопасности при поездках на велосипеде

Продолжаются летние каникулы, и дети стремятся провести свободное время наиболее активно. Одним из любимых летних развлечений по-прежнему остается катание на велосипеде. Однако юные велосипедисты в силу возраста не всегда могут объективно оценить дорожную ситуацию или выбрать правильный скоростной режим, что нередко приводит к столкновениям и наездам на пешеходов.



Для того, чтобы помочь ребятам избежать дорожно-транспортных происшествий, инспекторы областного управления ГИБДД провели мероприятие «Безопасный двухколесный друг». Участие в нем также приняли представители общественной организации ветеранов Госавтоинспекции по Мурманской области.



Сотрудники дорожной полиции пришли в один из самых популярных парков регионального центра, где и проводили индивидуальные беседы с начинающими велосипедистами и их родителями. Общаться с ребятами помогала Зебра – главный дорожный символ безопасности. Чтобы сказанное запомнилось лучше, инспекторы вручали детям памятные листовки, а самые грамотные участники акции фотографировались вместе с Зеброй.







/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



