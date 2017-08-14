Совершив разбой на тысячу рублей, мурманчанин может лишиться свободы на десять лет

Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску получил информацию о розыске подозреваемого в совершении разбойного нападения. Совместно с сотрудниками полиции сотрудники Росгвардии проверили адрес, где по имеющимся сведениям находился гражданин, совершивший преступление.

Проведя совместные оперативные действия, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина 1983 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ночью 6 августа подозреваемый похитил денежные средства в сумме 1000 рублей у знакомого 1986 года рождения, угрожая ему предметом, похожим на оружие.

Теперь в отношении мужчины сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ «Разбой» (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Виновному грозит лишение свободы от двух до десяти лет.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/