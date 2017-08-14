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14.08.2017 16:30

Заплывы «Arctic Swim» на акватории Териберской губы под контролем инспекторов ГИМС и спасателей

В минувшее воскресенье  на акватории Териберской губы состоялся заплыв «Arctic Swim».  На открытой воде свыше тридцати любителей и профессионалов из разных стран, в том числе и России, покоряли различные дистанции, причем, как в гидрокостюмах и неопреновых шлемах, так и без использования средств утепления.

Условия в Баренцевом море для пловцов экстремальные, потому для обеспечения безопасности участников соревнований и многочисленных зрителей в Териберке (на акватории и берегу) несли дежурство инспекторы «водных дорог» и спасатели Мурманского АКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России. Также представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели со спортсменами тематические инструктажи и напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности и рисках водных объектов Заполярного края, в том числе Баренцева моря.

Соревнования прошли без происшествий. Однако вечером того же дня спасатели, возвращавшиеся из Териберки после проведения «Arctic Swim», были направлены на поиск заблудившейся женщины в районе поселка Магнетиты в Кольском районе. Представители Мурманского АКАСЦ обнаружили пропавшую в лесном массиве, вывели ее к дороге и передали родственникам.

/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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