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14.08.2017 16:15

Идет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе деловых женщин «Успех»

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проводит XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2017. Он направлен на раскрытие потенциала женского участия в улучшении качества жизни и решении существующих задач регионального развития, сохранение культурного наследия, профилактику здоровья и долголетия, укрепление престижа и роли семьи в обществе.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально направленном предпринимательстве»; «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной»; «Лучшая представительница деловых женщин России»; «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»; «Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка»; «Успех в моей жизни»; «Признание деловых женщин России».

Данные для участия в конкурсе можно направить до 28 сентября на электронный адрес yuvasilyeva@gov-murman.ru.

Победители – деловые женщины; предприятия, возглавляемые женщинами; руководители и представители администрации районов и городов России – будут награждены общественной премией «Золотая птица».
Подведение итогов состоится в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2017 года.

Подробную информацию можно узнать на сайте конкурса и по телефонам (495) 721-47-44, (495) 632-40-20.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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