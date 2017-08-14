В Мурманской области полицейскими перекрыт канал доставки наркотических веществ

В ходе операции «Мак» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Мончегорску поступила информация о причастности ранее неоднократно судимого местного жителя 1985 года рождения к незаконному обороту наркотических веществ.



В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина планирует доставить в Мурманскую область очередную партию наркотических веществ по железной дороге. В целях конспирации он вышел на две станции раньше той, до которой у него был куплен билет, до Мончегорска он добирался на автомобиле. 32-летний северянин был задержан наркополицейскими Мончегорска совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска сразу же после прибытия в город.



В ходе личного досмотра после задержания сотрудники полиции обнаружили у него полимерный пакет с находящимися внутри тремя свертками. Экспертом установлено, что в свертках находились амфетамин общей массой 195,101 грамма и героин массой 195,885 грамма. Задержанный признался, что в дальнейшем планировал данные вещества реализовать, в том числе на территории областного центра.



По факту в отношении безработного мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.







Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)



