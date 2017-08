В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится традиционное мероприятие «Made in Arctic»

16-17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проведет Международную туристическую площадку «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»).



Одним из флагманских направлений развития туризма в современном мире является «гастрономический туризм». Именно поэтому в рамках «Made in Arctic» в целях популяризации местных кулинарных традиций для гостей и жителей региона состоится гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»: в объектах общественного питания пройдет акция со специальным арктическим меню, а также выставка-дегустация блюд местной кухни.



В предварительную программу Международной туристической площадки «Made in Arctic» также включена конференция по арктическому круизному туризму. Она состоится при участии представителей Ростуризма, правительства Мурманской области, правительства Архангельской области, туроператоров и транспортных компаний.



Подробную информацию о Международной туристической площадке «Made in Arctic» («Сделано в Арктике») можно получить у организаторов по телефону 8 (8152) 486 287 (Попова Анна Федоровна).



С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /