Сегодня православные верующие отмечают медовый спас

В этот же день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается Успенский пост – самый короткий, но строгий почти как Великий пост. Пост предваряет праздник Успения Божией Матери. А его первый день – Происхождение. В центр храма на утрени выносится Крест: до субботней вечерней службы все верующие могут ему поклониться. Именно в первый день Успенского поста пчелиные ульи переполнены медом, и его необходимо собрать. Сладкое лакомство принято освящать в церкви. Мед дарят в знак уважения, а также раздают нуждающимся. На Медовый Спас нельзя баловать себя мясными и рыбными угощениями. Стол должны украшать традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.



