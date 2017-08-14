Министерство финансов РФ приглашает к участию в конкурсе «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps»

Министерством финансов Российской Федерации в рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, в целях популяризации открытых государственных финансовых данных организовано проведение третьего ежегодного конкурса «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps». К участию в конкурсе приглашаются разработчики приложений и проектов, авторы публикаций, подготовленных с использованием открытых финансовых данных.



Победителей определят в трех номинациях: лучший программный продукт или интернет-проект, использующий открытые финансовые данные; лучший медиаматериал, созданный с использованием открытых государственных финансовых данных в виде публикаций, представляющих открытые государственные финансовые данные в понятной для граждан форме; лучшее визуальное представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных – интерактивная или статическая инфографика.



Конкурс проводится ежегодно с 2015 года. За это время в нем приняли участие около 600 соискателей из 23 регионов России.



Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.







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