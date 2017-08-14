В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом выдачи кредита

В полицию Мурманска обратился местный житель 1948 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Заявитель рассказал сотрудникам полиции, что разместил в сети Интернет заявку на получение кредита в сумме 350 тысяч рублей. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником коммерческого банка, сообщил, что заявка мурманчанина одобрена. Чтобы получить кредит, необходимо перевести денежные средства в сумме 5500 рублей и 3900 рублей на банковский счет якобы в счет страховки за кредит. Потерпевший перевел деньги в одном из салонов мобильной связи города, после чего позвонил «сотруднику» банковской организации. Однако дозвониться до мошенника жителю Мурманска не удалось.



По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что потерпевший знал о подобной схеме обмана из СМИ, и все равно поверил неизвестному.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



