За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



11 августа около 10 часов 50 минут в Мурманске на улице Книповича водитель, управляя автомобилем «Форд Куга», при движении задним ходом на дворовой территории допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 87-летняя женщина обслужена амбулаторно.



12 августа около 13 часов 50 минут в Кировске водитель, управляя мопедом не учел дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 14-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.



12 августа около 14 часов 30 минут на 4 км автодороги «Полярные зори–Африканда» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигаясь со стороны города Полярные Зори, не чел дорожные условия, не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 33-летний водитель и 56-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» обслужены амбулаторно.



13 августа около 11 часов 25 минут на 9 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя транспортным средством «Ниссан», двигаясь в сторону севера не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля «Ниссан» обслужен амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений Правил дорожного движения.



53 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 31 водитель.



Выявлено 54 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 975 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 88 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



