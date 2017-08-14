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14.08.2017 14:45

Новости УФССП России по Мурманской области

В подразделении судебных приставов ЗАТО г. Островной УФССП России по Мурманской области проведена тренировка по отработке действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов при возникновении возгорания или пожара.

Тренировка проходила в помещении судебного участка ЗАТО г. Островной Североморского судебного района.

Участие в тренировке приняли правоохранительные органы, пожарные расчеты, медицинская и единая дежурно-диспетчерская служба.

Все службы прибыли к месту проведения тренировки оперативно. Условный очаг возгорания был локализован и ликвидирован

Цели тренировки достигнуты в полном объеме.

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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