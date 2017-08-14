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14.08.2017 14:30

На берегу Белого моря полицейские провели «Зарядку со стражем порядка»

В Кандалакшском районе сотрудники полиции провели эстафету для воспитанников лагеря «Гандвиг».

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», организованной МВД России, полицейскими осуществляется активная пропаганда здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом.

Акция, приуроченная ко Дню физкультурника, включает различные формы занятий сотрудников органов внутренних дел региона со школьниками и студентами. В этом году ряд спортивных мероприятий прошел в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Кандалакше.

В Кандалакшском районе стражи порядка побывали в летнем детском оздоровительном лагере «Гандвик», расположенном на берегу Белого моря. Там сотрудники группы по работе с личным составом и отдела УУПиПДН МО МВД России «Кандалакшский» провели с воспитанниками профилактическую беседу и веселую эстафету, включавшую пять этапов.

Вместе с полицейскими ребята бегали, прыгали с обручами, катались на самокатах и гоняли футбольные мячи. Дети отлично справились с заданиями. Проигравших не было, в качестве главных призов всем достались заряд бодрости и хорошее настроение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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