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14.08.2017 14:15

Патриотический час «Задай свой вопрос Президенту» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

15 августа в 11.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 г. Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос Президенту!»
В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы Президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала.
Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике "Классный журнал".
Мурманские школьники увидят сюжет с ответами Президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе Прямой линии.
Участники мероприятия смогут записать свои вопросы Президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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