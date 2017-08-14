Патриотический час «Задай свой вопрос Президенту» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

15 августа в 11.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 г. Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос Президенту!»

В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы Президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике "Классный журнал".

Мурманские школьники увидят сюжет с ответами Президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе Прямой линии.

Участники мероприятия смогут записать свои вопросы Президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/



