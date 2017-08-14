Житель Мурманской области привлечен к ответственности за распространение экстремистских материалов в социальной сети

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия совместно с отделом МВД России по Кольскому району Мурманской области был выявлен житель г. Кола Мурманской области, который размещал в сети Интернет материалы экстремистского характера.

Указанный житель приграничного района Мурманской области размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети «В контакте» аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

13 августа 2017 года вступило в силу решение Кольского районного суда Мурманской области в отношении жителя г. Кола, который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

Судом было учтено добровольное прекращение правонарушителем противоправного поведения.





/Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия/