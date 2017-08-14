Накануне Кировск буквально захлестнуло водой. Залило улицы и дворы

Светлана Деменева.

Кому-то повезло завести мотор и отправить машину в плавание, пока рядом водители по пояс в воде пытались вытащить из ямы свои застрявшие легковушки.

Привычный пейзаж преобразился - тротуары и пешеходные переходы напоминали горные пороги, по которым обрушивался поток. На Кировск обрушилось значительное количество осадков - по подсчетам синоптиков они составили 40 миллиметров. Вода протекла и через крыши. Но, главное - как прокомментировал ситуацию местным СМИ глава администрации Кировска Сергей Свинин - где то засорилась ливневка. А где-то она вообще отсутствует. С последним городские власти намерены разобраться. Некоторые проекты уже есть. Что касается очистки Кировска - то этим сейчас занимается управление городского хозяйства, которое приводит город в порядок и устраняет заторы из камней.





