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14.08.2017 13:30

Юнармейцы побывали в гостях у кинологов УФСИН России по Мурманской области

Школьники нередкие гости в кинологическом питомнике при ИК-17 УФСИН России по Мурманской области. На этот раз в городке по подготовке служебных собак побывали члены юнармейского отряда г. Североморска.
Ребятам показали занятие со служебными собаками по общему и специальному курсам дрессировки, продемонстрировали выучку служебных собак по поиску наркотиков и  взрывчатых веществ, а также устроили мини-представление по задержанию условного преступника.
Однако юнармейцы в возрасте от 13 до 16 лет пришли не только посмотреть зрелищное выступление кинологов со своими питомцами. В большей степени подростков интересовали тонкости работы со служебными собаками и вопрос, как стать кинологом.
Начальник кинологического отделения СИЗО-1 Михаил Заякин подробно рассказал ребятам о специфике службы, об основных требованиях, предъявляемых к инструктору-кинологу, об особенностях воспитания служебной собаки.
Особое внимание в беседе с подростками было уделено вопросу получения высшего образование по специальности «кинология». В частности, старшеклассниками рассказали о Пермском институте ФСИН России, который является единственным высшим учебным заведением, в котором осуществляется подготовка специалистов-кинологов для пенитенциарной системы России.
Как знать, возможно, через 5-6 лет кто-то именно из этих ребят придёт на службу в региональную уголовно-исполнительную систему дипломированным кинологом.
В настоящее время в областном УФСИН служат 73 специалиста-кинолога, наравне с которыми проходят службу 91 служебная собака. В основном это разыскные и патрульно-разыскные немецкие овчарки. Но есть и специальные, которые обучены на поиск взрывчатых веществ и наркотических средств. По данному профилю работают как немецкие овчарки, так и бельгийские овчарки-малинуа.
    

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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