Празднование Дня физкультурника погода не испортила! Как отметили праздник в областном центре?

Андрей Зайцев.

В областном центре День физкультурника погода не испортила. Никто не испугался хмурого неба и редких дождевых капель. Ровно в 11 часов на центральном стадионе Профсоюзов колонна самых активных и спортивных северян двинулась на торжественное построение. Ветераны, трудовые коллективы, школьники, студенты, совсем юные физкультурники пришли на праздник, который пропустить было никак нельзя. Каждый из них не представляет себя без занятий физкультурой и спортом.

Ветеран спорта Мурманской области Валентина Устиленцева: "Да это наша жизнь! День физкультурника! Я родилась физкультурницей, потом немножко спортсменом, теперь опять физкультурница. Очень хорошо! Это наше здоровье!"

Инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "Сегодня, можно заметить, мы - сотрудники Росгвардии - находимся не в форменном обмундировании, а именно в спортивной форме, гражданской одежде. Сегодня у нас праздник спорта. И мы - подразделение, которое выполняет специализированные функции, сотрудники, которые должны обладать особыми физическими свойствами, и покажем то, на что способны".

Многочисленные эстафеты, заезд беговелов, футбол, баскетбол, настольный теннис, силовые дисциплины. Всем хватило места и времени, чтобы проявить себя в любимом виде активного отдыха. Праздновать приходили целыми семьями. Семейные традиции - залог продолжения здоровых поколений мурманчан.

Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Для меня это очень важно. И детей своих я приучаю к спорту. Оба ребёнка у меня посещают спортивные секции. И я вижу, как действительно меняется, спорт, спорт детский, массовый. Физкультура в Мурманской области развивается, развивается инфраструктура. Это касается и Долины Уюта, и наших стадионов".





