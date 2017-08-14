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14.08.2017 12:00

Партийный проект "Комфортная городская среда" продолжает создавать более комфортные общественные пространства. В Коле проверили как идут работы по благоустройству

Светлана Деменева.

В рамках партийного проекта "Единой России" "Комфортная городская среда" мониторинговая группа проверила - как идут работы по благоустройству в Коле. Здесь начат ремонт одного двора - но очень большого. Территория захватывает несколько адресов по улице Защитников Заполярья и проспекту Советский. Полностью заменят асфальт, установят новый бордюрный камень и посадят клумбы. Все эти работы начались по инициативе жителей и управляющей компании - а вот ремонт общественной территории - памятник погибшим жителям Колы в годы войны - инициировала администрация города и района. Будет отремонтирована лестница к монументу и расширят площадку рядом.
Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "По партийному проекту, в этом году укладка бетонирования, лестничного марша - в следующем году мы тоже примем активное участие в реализации проекта - и планируем уложить плитку и расширить эту площадку. Значимое место 9 мая весь лестничный марш люди заполняют. Рядом территорию заполняют - и мы должны привести в порядок эту территорию".
Напомним, по инициативе фракции "Единая Россия" в бюджет страны заложены 20 миллиардов рублей. Чтобы в регионах привести в порядок городские дворы, улицы и парки. Теперь это называют партийным проектом - и ставят задачу вести контроль - за ним. Мурманской области выделено 217 миллионов. В рамках программы "Городская среда" в регионе будет реконструировано 65 дворов и 29 общественных мест. Это то, что должны успеть в 2017.
Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда" Тамара Прямикова: "У нас мониторинговую работу большую ведет исполком "Единой России" и на сайте исполкома вся информация на этот год по дворам - какие вошли в программу - какие средства затрачены, каковы итоги. Все на сайте "Единой России" - поэтому участники этого года могут посмотреть - где все четко расписано - прописано. Эта программа должна быть прозрачной".



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