Депутаты Совета депутатов Мурманска побывали в гостях у новоселов, ставших обладателями благоустроенного жилья в доме на улице Декабристов

Татьяна Нестерова

Мурманские депутаты горсовета побывали в гостях у новоселов. Микрорайон Жилстрой стал преображаться пять лет назад. На месте деревяшек стали возводить уютные и яркие малоэтажки. Новые дома построены с использованием современных энергосберегающих технологий. В мае этого года в новый дом на улице Декабристов въехала и семья Любови Дмитриевой. 25 лет северяне прожили в "деревяшке" на улице Заречной. Новая 46 метровая квартира - светлая, теплая, с качественной отделкой помещений - не сравнится с прежним жильем.

Любовь Дмитриева: "Очень хорошая. Даже не ожидала, что будет так. Кухня нравится. Хозяйке, что надо - кухня большая, ведь правильно".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Самое главное - увидеть глаза счастливого человека. Она улыбалась, видно, что довольна, и не надо ничего говорить, сейчас у них приятные новосельские хлопоты. Сейчас еще поговорили с одной жительницей - тоже довольна. Хочется пожелать им счастья в новом доме".

Мурманск - один из немногих городов страны, где досрочно выполнена федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Помимо строительства социальных домов и приобретения квартир на вторичном рынке, в Мурманске отремонтированные пустующие муниципальные помещения также передают нуждающимся в улучшении жилищных условий.



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