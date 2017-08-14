Совместный рейд инспекторов лесничества, сотрудников правоохранительных органов и активистов ОНФ. Кировчане обеспокоены вырубкой деревьев

Артем Дашевский.

Жители Кировска обеспокоены рубкой деревьев в лесной зоне. Инспекторы лесничества, сотрудники правоохранительных органов и активисты ОНФ провели рейд. В итоге выявили сразу несколько крупных нарушений: самовольное занятие лесного участка и незаконная рубка в особо крупном размере. Выяснилось, что предприниматель, который выиграл аукцион на право добычи песка, самовольно расширил дорогу к своему карьеру. Тем самым преступив закон.

И.о. руководителя "Кировское лесничество" Максим Киселев: "Он получил лицензию на добычу только песка. Ни на какие работы в лесном фонде у него разрешительных документов нет. Около двух га леса сейчас здесь уничтожено, ущерб порядка миллиона рублей".

Законодательство в этом случае обязывает заключить договор на каждый вид работ. В частности, уже поваленную древесину либо необходимо купить, либо сдать в Минимущество для последующей реализации. Кировское лесничество уже направило заявление в МВД для расследования. Стоит отметить, что предприниматель от ответственности не отказывается и заверяет, что в ближайшее время вернет всю свою деятельность в рамки закона.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Мурманской области Андрей Антонов: "Позиция ОНФ к такому варварскому отношению к лесу, к нашему хрупкому на Севере, она категорична и мы будем следить за данной ситуацией и не оставим это на спуск каких-то контролирующих органов".





