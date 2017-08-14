Комитет по ветеринарии Мурманской области напоминает о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства

Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает, что, по информации государственной ветеринарной службы Вологодской области, в Вожегодском и Сямженском районах зафиксированы случаи нападения на людей диких лис. Животные выходили в населенные пункты, а после нанесения покусов скрывались в лесу. Методами лабораторной диагностики у двух застреленных лисиц подтверждено бешенство – смертельное заболевание, представляющее опасность для человека.



За последний месяц бешенство регистрировалось в Ставропольском крае, республике Марий Эл, Московской, Костромской, Псковской, Ярославской и других областях европейской части страны. При этом болезнь поражает как диких животных, так и домашних собак и кошек.



Ранее перевозки животных должны были сопровождаться ветеринарным документом с обязательным указанием в нем сведений о вакцинации против бешенства. С нынешнего года это требование отменено. По сути, эпизоотическое благополучие Мурманской области по бешенству теперь напрямую зависит от уровня ответственности граждан, выезжающих за пределы региона со своими питомцами.



Не вовремя сделанная прививка или вовсе ее отсутствие – угроза для здоровья и жизни самого животного, его сородичей, а также людей: нет гарантии, что в дороге или на прогулке по неблагополучной по бешенству местности на пути не повстречается зараженный дикий зверь или домашнее животное, ставшее жертвой покуса. Несложная процедура не только подарит спокойствие в отпуске, но и будет личным вкладом жителей в поддержание эпизоотического благополучия нашего региона.





Вакцинировать домашних животных против бешенства, в том числе бесплатной вакциной «Рабикан», можно в структурных подразделениях Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, адреса и режим работы которых можно узнать на сайте учреждения, или по телефону (8152) 57-01-68.









/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /





