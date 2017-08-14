Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.08.2017 13:15

Комитет по ветеринарии Мурманской области напоминает о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства

Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает, что, по информации государственной ветеринарной службы Вологодской области, в Вожегодском и Сямженском районах зафиксированы случаи нападения на людей диких лис. Животные выходили в населенные пункты, а после нанесения покусов скрывались в лесу. Методами лабораторной диагностики у двух застреленных лисиц подтверждено бешенство – смертельное заболевание, представляющее опасность для человека.

За последний месяц бешенство регистрировалось в Ставропольском крае, республике Марий Эл, Московской, Костромской, Псковской, Ярославской и других областях европейской части страны. При этом болезнь поражает как диких животных, так и домашних собак и кошек.

Ранее перевозки животных должны были сопровождаться ветеринарным документом с обязательным указанием в нем сведений о вакцинации против бешенства. С нынешнего года это требование отменено. По сути, эпизоотическое благополучие Мурманской области по бешенству теперь напрямую зависит от уровня ответственности граждан, выезжающих за пределы региона со своими питомцами.

Не вовремя сделанная прививка или вовсе ее отсутствие – угроза для здоровья и жизни самого животного, его сородичей, а также людей: нет гарантии, что в дороге или на прогулке по неблагополучной по бешенству местности на пути не повстречается зараженный дикий зверь или домашнее животное, ставшее жертвой покуса. Несложная процедура не только подарит спокойствие в отпуске, но и будет личным вкладом жителей в поддержание эпизоотического благополучия нашего региона.


Вакцинировать домашних животных против бешенства, в том числе бесплатной вакциной «Рабикан», можно в структурных подразделениях Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, адреса и режим работы которых можно узнать на сайте учреждения, или по телефону (8152) 57-01-68.




/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.19
Евро = 70.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.