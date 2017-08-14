Часоподслушано. Сходка фанатов «Часодеев» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

15 августа в 13.00 все любители книжной серии «Часодеи» популярной писательницы Натальи Щербы смогут встретиться в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, чтобы весело провести время в компании единомышленников.

Фанатов «Часодеев» ожидают живое общение, игры и конкурсы, любимые книги, выставка фанарта, чаепитие и розыгрыш призов.



Наталья Щерба - белорусская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези.

Огромной популярностью у читателей пользуются её книги из цикла «Часодеи» о юной часовщице Василисе, способной управлять временем.

Книжная серия Натальи Щербы отмечена всероссийской премией «Алиса» за лучшее детско-юношеское произведение в фантастике, премией Еврокона (ESFS Awards) как лучшее произведение для детей, премией OZON.ru в номинации «Лучшая детская книга».



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/