Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.08.2017 12:45

Часоподслушано. Сходка фанатов «Часодеев» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

15 августа в 13.00 все любители книжной серии «Часодеи» популярной писательницы Натальи Щербы смогут встретиться в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, чтобы весело провести время в компании единомышленников.
Фанатов «Часодеев» ожидают живое общение, игры и конкурсы, любимые книги, выставка фанарта, чаепитие и розыгрыш призов.

Наталья  Щерба - белорусская писательница в жанре подростковой фантастики и фэнтези.
Огромной популярностью у читателей пользуются её книги из цикла «Часодеи» о юной часовщице Василисе, способной управлять временем.  
Книжная серия Натальи Щербы отмечена всероссийской премией «Алиса» за лучшее детско-юношеское произведение в фантастике, премией Еврокона (ESFS Awards) как лучшее произведение для детей, премией OZON.ru в номинации «Лучшая детская книга».

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.19
Евро = 70.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.