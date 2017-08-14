Продолжается регистрация на Всероссийский молодежный фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» Жителей Мурманской области приглашают к участию

Продолжается регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества, а также способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и традициям.



Если слова «Я люблю тебя, Россия» вызывают у вас теплые и искренние чувства, если вы уже посвятили своей малой Родине песню или находитесь в процессе ее создания, если вы обладаете харизмой, артистическими данными, потрясающим вокалом и креативностью – это ваш шанс.



В фестивале могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов, численным составом до 6 человек.



Каждый претендент до 1 октября должен пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России». К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип. Важное условие, которое нужно непременно выполнить: работа должна быть посвящена близкой и дорогой для каждого человека теме – малой Родине.



Во второй этап пройдут только 36 лучших музыкантов, отобранных экспертной комиссией. Именно они перейдут к выполнению следующего задания, которое нужно будет сделать до 25 октября, продемонстрировав свои самые яркие способности и талант.



Лишь 12 кандидатов выйдут в финал, чтобы выступить на грандиозном гала-концерте перед звездным жюри. Заметим, что в этом году фестиваль принимает в свои ряды совсем юные таланты: на одной сцене с молодыми и амбициозными музыкантами выступят участники конкурса «Я люблю тебя, Россия! Дети», организованного Российским движением школьников.



Победители получат не только признание и овации, но и ценные награды, которые помогут им на творческом пути.



Напомним, Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр», партнер – Елена Кипер – художественный руководитель фестиваля, музыкальный продюсер и композитор.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/