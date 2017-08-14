Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мончегорске

14 августа 2017 года в 01 час 01 минуту на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мончегорск, проспект Металлургов, двор дома №24. В результате пожара огнём повреждена передняя часть автомобиля, навесное оборудование, остекление, передняя панель. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 чел. личного состава, 3 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»





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