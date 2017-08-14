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14.08.2017 10:45

В Мурманске продолжается прием заявок на конкурс детского творчества «Мирное небо над головой»

По инициативе ЦПЭ УМВД России по Мурманской области совместно с комитетом по культуре и искусству Мурманской области и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой впервые на территории Заполярья проводится конкурс детского творчества «Мирное небо над головой».

Конкурс приурочен к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября. Памятная дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, где в результате захвата террористами школы погибли 334 человека. В день памяти по всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Участниками конкурса «Мирное небо над головой» могут стать дети в возрасте от 5 до 16 лет и творческие коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Эссе», «Презентация».

Желающие принять участие в конкурсе «Мирное небо над головой» могут предоставить работы до 27 августа 2017 года в УМВД России по Мурманской области (г.Мурманск, ул.Ленина, 64 с пометкой «В ЦПЭ - на конкурс»). Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8152) 40-70-21. К работе необходимо приложить информацию с указанием фамилии, имени и возраста автора работы, контактного телефона.  

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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