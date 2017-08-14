Плановые отключения в Мурманске на 14 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 августа.



С 08.00 1 АВГУСТА г. до 00.00 14 АВГУСТА - остановка Угольной котельной (ул. Смирнова,16,20,22 - 3 дома)



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.00 – 17.00 ул. Капитана Копытова, 47, 48, 49, 50



09.00 – 16.00 ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8



ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 19.00 ул. Героев Рыбачьего, 27



10.00 – 14.00 ул. Олега Кошевого, 12к1, 12к2, 12а, 14к1, 14к2



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/