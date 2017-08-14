В Коле в рамках партийного проекта "Комфортная городская среда" проверили, как идут работы по благоустройству

Светлана Деменева.

В рамках партийного проекта "Единой России" "Комфортная городская среда" мониторинговая группа проверила - как идут работы по благоустройству в Коле. Здесь начат ремонт одного двора - но очень большого. Территория захватывает несколько адресов по улице Защитников Заполярья и проспекту Советский. Полностью заменят асфальт, установят новый бордюрный камень и разобьют клумбы. Напомним, по инициативе фракции "Единая Россия" в бюджет страны заложены 20 миллиардов рублей. Чтобы в регионах привести в порядок городские дворы, улицы и парки.

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" Тамара Прямикова: "У нас мониторинговую работу большую ведет исполком "Единой России" и на сайте исполкома вся информация на этот год по дворам - какие вошли в программу - какие средства затрачены, каковы итоги. Все на сайте "Единой России" - поэтому участники этого года могут посмотреть - где все четко расписано - прописано. Эта программа должна быть прозрачной".







