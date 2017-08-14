Жители Мурманской области выступили против рыбоводческого освоения Имандры

Андрей Зайцев.

Выделили участок для рыбоводческого предприятия, но местные жители помогли вовремя скорректировать его место расположения. В Полярных Зорях состоялись общественные слушания. Конкурс на рыбоводный участок в одной из губ Имандры был выигран частным бизнесом. Но тут в процесс вмешалось местное население. Всех желающих помещение администрации не смогло вместить. Пришлось местному Дому культуры предоставлять свои площади. Оказалось, что данная акватория вообще не должна использоваться под разведение форели.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Выяснилось на слушаниях, что там вообще водозабор Африканды, это категорически вопрос с повестки снимается. После этого будем повторно собираться, принимать решение".





