Строительство детского сада в поселке Спутник выходит на финишную прямую

Алексей Котович.

Дошкольное учреждение на 140 мест возводят при поддержке областного бюджета в рамках реализации программы "Развитие образования". Подрядчик заверил, что работы будут выполнены в срок - сдача объекта - октябрь текущего года. Здание полностью построено, прокладываются наружные сети отопления, водоснабжения, продолжаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Состоянием этого объекта, темпами строительства на сегодняшний день мы удовлетворены. Мы надеемся, что подрядчик этих темпов не сбавит, тогда у нас есть все основания, что он будет введен в строй в срок. До морозов мы закончим все".





