Областная межведомственная комиссия проверяет подготовку муниципалитетов к отопительному сезону

Анастасия Ярославская.

В Заозерске она признана удовлетворительной. Технические мероприятия - в графике. Имущество Минобороны, включая котельную, муниципалитет в собственность принял, силы и средства есть - и на ремонт, и на обслуживание. Паспорта готовности оформлены уже на 48 из 77 жилых домов. Предварительный прогноз - следующий сезон здесь должен пройти спокойно. Но ситуация все равно - под контролем. Предстоит модернизация технологического комплекса.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора : "Определенные планы будут выстроены до конца третьего квартала, чтоб мы поняли - чем мы будем заниматься по повышению эффективности работы котельной в Заозерске - или это будет реконструкция, модернизация, или возможно это будет новое строительство - мы будем искать заинтересованного инвестора для того, чтобы выходить на ту модель работы, которая позволит нам работать не только надежно и безопасно, но и экономически эффективно".









