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14.08.2017 09:24

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Мурманской области уже поступило 46 миллиардов рублей

Вклад налогоплательщиков Мурманской области в консолидированный бюджет с января уже под 46 млрд. Причем львиная доля - 76% остается в регионе. Самый большой ручеек поступлений - без малого 16 млрд - налог на доходы физических лиц - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чуть меньше - 12,5 млрд - налог на прибыль организаций. Специалисты отмечают, что почти по всем ключевым показателям поступления пусть немного, но идут в рост.  Положительная динамика сохраняется по налогам на совокупный доход и на имущество.
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