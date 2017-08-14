В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Мурманской области уже поступило 46 миллиардов рублей

Вклад налогоплательщиков Мурманской области в консолидированный бюджет с января уже под 46 млрд. Причем львиная доля - 76% остается в регионе. Самый большой ручеек поступлений - без малого 16 млрд - налог на доходы физических лиц - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чуть меньше - 12,5 млрд - налог на прибыль организаций. Специалисты отмечают, что почти по всем ключевым показателям поступления пусть немного, но идут в рост. Положительная динамика сохраняется по налогам на совокупный доход и на имущество.