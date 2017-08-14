В Мурманске отметили День физкультурника

Андрей Зайцев.

В областном центре День физкультурника погода не испортила. Ровно в 11 часов на центральном стадионе профсоюзов колонна самых активных и спортивных северян двинулась на торжественное построение. Многочисленные эстафеты, заезд беговелов, футбол, баскетбол, настольный теннис, силовые дисциплины. Всем хватило места и времени, чтобы проявить себя в любимом виде активного отдыха. Праздновать приходили целыми семьями. Семейные традиции - залог продолжения здоровых поколений мурманчан.

Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Для меня это очень важно. И детей своих я приучаю к спорту. Оба ребёнка у меня посещают спортивные секции. И я вижу, как действительно меняется, спорт, спорт детский, массовый. Физкультура в Мурманской области развивается, развивается инфраструктура. Это касается и Долины Уюта, и наших стадионов".





