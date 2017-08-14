Депутаты Мурманского горсовета побывали в гостях у новоселов

Татьяна Нестерова.

Депутаты горсовета побывали в гостях у новоселов. Микрорайон Жилстрой стал преображаться пять лет назад. На месте деревяшек возводят уютные, яркие малоэтажки. В мае этого года в новый дом на улице Декабристов въехала и семья Любови Дмитриевой. 25 лет северяне прожили в "деревяшке" на улице Заречной. Новая 46-метровая квартира - светлая, теплая, с качественной отделкой помещений - не сравнится с прежним жильем.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Самое главное - увидеть глаза счастливого человека. Она улыбалась, видно, что довольна, и не надо ничего говорить, сейчас у них приятные новосельские хлопоты. Сейчас еще поговорили с одной жительницей - тоже довольна. Хочется пожелать им счастья в новом доме".





