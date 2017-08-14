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14.08.2017 08:45

Мурманские активисты ОНФ и сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную вырубку леса в лесной зоне Кировска

Артем Дашевский.

Жители Кировска обеспокоены рубкой деревьев в лесной зоне. Инспекторы лесничества, сотрудники правоохранительных органов и активисты ОНФ провели рейд. В итоге выявили сразу несколько  крупных нарушений: самовольное занятие лесного участка и незаконная рубка в особо крупном размере. Выяснилось, что предприниматель, который выиграл аукцион на право добычи песка, самовольно расширил дорогу к своему карьеру. Кировское лесничество уже направило заявление в МВД для расследования.
И.о. руководителя "Кировское лесничество" Максим Киселев: "Он получил лицензию на добычу только песка. Ни на какие работы в лесном фонде у него разрешительных документов нет. Около двух га леса сейчас здесь уничтожено, ущерб порядка миллиона рублей".



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