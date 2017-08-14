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14.08.2017 08:38

На стройплощадке областного театра драмы демонтируют здание, возводят производственно-бытовой корпус

 Елена Белкина.

Работы - по графику. На стройплощадке областного театра драмы демонтируют здание, возводят производственно-бытовой корпус. Здесь разместятся мастерские и гараж, складские помещения для хранения декораций и костюмов. Главный и вспомогательный корпуса соединит отапливаемый переход. Кровля сохранит свою конфигурацию и многоуровневость. Реконструкция храма Мельпомены обойдется в 711 миллионов. Предварительный срок завершения работ - июль 20-го года.
Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу здания, строится бытовой корпус, надеемся в этом году закончить бытовой корпус, в каком плане -  завести его под крышу, сделать ограждающие так, чтобы в зимний период будем заниматься отделкой".
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