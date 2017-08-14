Елена Белкина.

Работы - по графику. На стройплощадке областного театра драмы демонтируют здание, возводят производственно-бытовой корпус. Здесь разместятся мастерские и гараж, складские помещения для хранения декораций и костюмов. Главный и вспомогательный корпуса соединит отапливаемый переход. Кровля сохранит свою конфигурацию и многоуровневость. Реконструкция храма Мельпомены обойдется в 711 миллионов. Предварительный срок завершения работ - июль 20-го года.

Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "На сегодняшний день выполняются работы по демонтажу здания, строится бытовой корпус, надеемся в этом году закончить бытовой корпус, в каком плане - завести его под крышу, сделать ограждающие так, чтобы в зимний период будем заниматься отделкой".





