В Видяево, откуда подводный крейсер "Курск" ушел в последний поход, состоялся митинг памяти

Елена Белкина.

12 августа Россия почтила память моряков атомной подлодки "Курск". На кораблях и подводных лодках, в береговых частях Северного флота в 11:28 были приспущены флаги и объявлена минута молчания. В гарнизонах флота и в Мурманске прошли митинги, в храмах - божественные литургии.

Вспоминали всех поименно - 118 человек, ушедших в вечность 17 лет назад. Самым молодым из них сейчас только бы исполнилось 35. Атомная подлодка затонула на глубине 108 метров. Взрыв не оставил ни единого шанса. 12 августа можно считать поворотным днем в истории страны, объединенной горем, и началом возрождения российского Военно-морского флота. Минуты молчания - криком неутихающей боли.

В Видяево, откуда подводный крейсер ушел в последний поход, состоялся митинг памяти экипажа, который навечно зачислен в состав 7-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. С 4 икон на сегодняшних подводников смотрят светлые лики тех, кто до конца исполнил свой долг. Кому судьба не оставила для борьбы ни секунды жизни, и тех, кто до конца боролся за живучесть корабля в 9 отсеке.

Командующий подводными силами Северного флота Владимир Гришечкин: "В лучших традициях российского воинства,российского подплава ими были проявлены должная выдержка, профессионализм, отсутствие паники".

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Верность воинскому долгу, своей Родине - это были для них не высокие слова, а повседневное служение Отечеству, и они до конца выполнили свой воинский долг в тех экстремальных условиях 2000 года".

Подводникам Курска посвящены экспозиции во многих музеях и школах, но лучшим им памятником стало перевооружение ВМФ России - новые современные корабли и подлодки, которые сегодня вступают в боевой строй Северного флота. Память моряков участники митинга почтили минутой молчания.

На черный гранит мемориала подводникам, погибшим в океане, к разорванной рубке подлодки были возложены цветы и венки.

На митинге в Мурманске северяне тоже вспоминали тот август 2000-го, когда страна жила надеждой на спасение моряков и когда на смену ей пришли боль и отчаяние.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы свято верили в спасение моряков, и эта оглушительная пустота, когда стало понятно, что их больше не будет. Но это неправда - они есть, будут и навеки останутся в наших сердцах. Поскольку высшей наградой за подвиг, за доблесть остается бессмертие".

Заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом Анатолий Минаков: "Трагедия, которая произошла - это был для флота серьезный удар. Он прошелся по сердцам всех подводников. Я еще в то время сам руководил, командовал подводной лодкой, когда это все произошло, и мы помним, как нам было всем тяжело, как мы все это переживали".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Здесь, в этом Маяке мемориала памяти морякам, погибшим в мирное время, есть книги с именами жертв, и мне очень хочется верить, что атомная подводная лодка "Курск" - это была последняя трагедия на флоте, и в этих книгах больше никогда не появится новых листов".

Память 118 подводников почтили минутой молчания. Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон отслужил заупокойную литию по экипажу "Курска". К рубке-памятнику легли венки и цветы.



